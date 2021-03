Outfit dell’isola, Ilary e Zorzi: quanto costano? (Di martedì 30 marzo 2021) La sesta puntata dell’isola dei famosi, boom di ascolti come al solito, è stata un successo. Gli Outfit di Ilary Blasi e Zorzi sono diventati subito oggetto di ricerche online. Chi è lo stilista che li ha vestiti? quanto costano? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui loro meravigliosi Outfit sfoggiati ieri sera! La sesta puntata dell’isola dei famosi è stato un enorme successo. Un’edizione record di ascolti che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 30 marzo 2021) La sesta puntatadei famosi, boom di ascolti come al solito, è stata un successo. GlidiBlasi esono diventati subito oggetto di ricerche online. Chi è lo stilista che li ha vestiti?? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui loro meravigliosisfoggiati ieri sera! La sesta puntatadei famosi è stato un enorme successo. Un’edizione record di ascolti che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

_heyangel_ : Ieri miglior outfit dell'isola, ma cosa si è fumato - Novella_2000 : Trionfo di colori per Tommaso Zorzi: il brand e il costo dell’outfit per la puntata di stasera #isola - 4seasonRc : La regia dell’isola che già sa che della polemica all’interno del TZvip per l’outfit di #tommasozorzi e ci strizza… - soinlovewithtz : a quanto pare solo io sono innamorata pazza dell’outfit di tommaso.. valorizza tutto ciò che indossa?? #tommasozorzi #isola - pureoggisottona : La parte sotto dell’outfit adoro, ma sopra che cazzo ti sei messo #isola #tommasozorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Outfit dell’isola Trump, la trasformazione di Melania: dal nero della Casa Bianca all'arancione della Florida. E... Il Mattino