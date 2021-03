Oscar 2021: i nominati che non saranno a Los Angeles potranno collegarsi dalle altre nazioni (Di martedì 30 marzo 2021) Gli organizzatori degli Oscar 2021 hanno confermato che i nominati che non saranno presenti a Los Angeles potranno collegarsi dalle altre nazioni. La cerimonia degli Oscar, dopo molte polemiche, permetterà ai nominati che non si trovano negli Stati Uniti di partecipare alla serata via Zoom. L'Academy ha infatti annunciato che verranno organizzati nel Regno Unito e, probabilmente in altre nazioni, degli "hub" dove alcune delle star e dei filmmaker nominati potranno partecipare allo show. Molti nominati alla 93esima edizione degli Academy Awards avevano infatti espresso il proprio dissenso all'annuncio ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) Gli organizzatori deglihanno confermato che iche nonpresenti a Los. La cerimonia degli, dopo molte polemiche, permetterà aiche non si trovano negli Stati Uniti di partecipare alla serata via Zoom. L'Academy ha infatti annunciato che verranno organizzati nel Regno Unito e, probabilmente in, degli "hub" dove alcune delle star e dei filmmakerpartecipare allo show. Moltialla 93esima edizione degli Academy Awards avevano infatti espresso il proprio dissenso all'annuncio ...

