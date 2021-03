Organizzavano sequestri truffa in Siria e Turchia: tre arresti. Indagato anche l’imprenditore Sandrini liberato nel 2019 (Di martedì 30 marzo 2021) Una banda di truffatori che si fingevano terroristi e alcuni imprenditori disposti a essere sequestrati. È il quasi prevedibile epilogo di due rapimenti avvenuti nel 2016 e apparsi anomali agli investigatori (e non solo) ai danni di due imprenditori bresciani. Oggi la procura di Roma ha chiuso il cerchio e arrestato tre persone, mentre sono dieci in totale le persone iscritte nel registro degli indagati. Tra questi Alessandro Sandrini. Il sequestro dell’imprenditore bresciano fu all’inizio una truffa messa in atto con la complicità della vittima. Un sospetto quello della messa in scena che aleggiava sin dal 2018 sul rapimento. Secondo quanto accertato dai carabinieri e dalla polizia, con i reparti del Ros e dello Sco, i tre proposero all’italiano di simulare un sequestro di persona in cambio di denaro ma una volta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Una banda ditori che si fingevano terroristi e alcuni imprenditori disposti a essere sequestrati. È il quasi prevedibile epilogo di due rapimenti avvenuti nel 2016 e apparsi anomali agli investigatori (e non solo) ai danni di due imprenditori bresciani. Oggi la procura di Roma ha chiuso il cerchio e arrestato tre persone, mentre sono dieci in totale le persone iscritte nel registro degli indagati. Tra questi Alessandro. Il sequestro delbresciano fu all’inizio unamessa in atto con la complicità della vittima. Un sospetto quello della messa in scena che aleggiava sin dal 2018 sul rapimento. Secondo quanto accertato dai carabinieri e dalla polizia, con i reparti del Ros e dello Sco, i tre proposero all’italiano di simulare un sequestro di persona in cambio di denaro ma una volta ...

