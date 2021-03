"Ora la magistratura va cambiata". Così Nordio inchioda le toghe (Di martedì 30 marzo 2021) Federico Garau Ampliamento delle competenze dell'avvocatura e rigidi criteri di ineleggibilità dei magistrati: le parole dell'ex procuratore aggiunto di Venezia Intervenuto stamani in videoconferenza alla Camera nel corso della riunione della commissione Giustizia, l'ex magistrato Carlo Nordio ha espresso il proprio parere in merito ai progetti di legge relativi alla riforma dell'ordinamento giudiziario ed all'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare. Costituzione e codice penale Per l'ex procuratore aggiunto di Venezia il codice di procedura penale italiano del 1989, conosciuto come codice Vassalli, deriva da"un impianto accusatorio completamente diverso", dal momento che da un lato si trova "la discrezionalità dell'azione penale, la ritrattabilità dell'azione penale, il pm elettivo come negli Stati Uniti, oppure indipendente come in Gran ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Federico Garau Ampliamento delle competenze dell'avvocatura e rigidi criteri di ineleggibilità dei magistrati: le parole dell'ex procuratore aggiunto di Venezia Intervenuto stamani in videoconferenza alla Camera nel corso della riunione della commissione Giustizia, l'ex magistrato Carloha espresso il proprio parere in merito ai progetti di legge relativi alla riforma dell'ordinamento giudiziario ed all'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare. Costituzione e codice penale Per l'ex procuratore aggiunto di Venezia il codice di procedura penale italiano del 1989, conosciuto come codice Vassalli, deriva da"un impianto accusatorio completamente diverso", dal momento che da un lato si trova "la discrezionalità dell'azione penale, la ritrattabilità dell'azione penale, il pm elettivo come negli Stati Uniti, oppure indipendente come in Gran ...

