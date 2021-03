Ora AstraZeneca è consigliata agli over 55 in molti paesi, come la Germania (Di martedì 30 marzo 2021) Nel frattempo il vaccino da oggi si chiamerà Vaxzevria dopo l'ok dell'Ema, l'Agenzia europea per il farmaco. Nel nuovo bugiardino sono stati inseriti fra i possibili effetti collaterali anche i rischi ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 30 marzo 2021) Nel frattempo il vaccino da oggi si chiamerà Vaxzevria dopo l'ok dell'Ema, l'Agenzia europea per il farmaco. Nel nuovo bugiardino sono stati inseriti fra i possibili effetti collaterali anche i rischi ...

Advertising

Adnkronos : Novità per il #vaccino #AstraZeneca, ecco il nuovo nome. - repubblica : Coronavirus, il vaccino AstraZeneca cambia nome: ora si chiama Vaxzevria - La7tv : #tagada Ultim'ora: la città di #Berlino ferma la somministrazione di #Astrazeneca per le donne under 60 #tagadala7… - bagnacaoda : #Astrazeneca si vuol rifare una vita sotto falso nome. Ora chiamatelo #Vaxzevria ?? - Marco_chp1 : RT @Adnkronos: Novità per il #vaccino #AstraZeneca, ecco il nuovo nome. -