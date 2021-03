Oms: sull'origine del virus servono ulteriori indagini e la collaborazione della Cina (Di martedì 30 marzo 2021) "Sebbene il team abbia concluso che una fuga del virus da un laboratorio è l'ipotesi meno probabile, ciò richiede ulteriori indagini, possibilmente con nuove missioni di esperti specializzati, che sono pronto a mobilitare", ha detto il capo dell'organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus Leggi su rainews (Di martedì 30 marzo 2021) "Sebbene il team abbia concluso che una fuga delda un laboratorio è l'ipotesi meno probabile, ciò richiede, possibilmente con nuove missioni di esperti specializzati, che sono pronto a mobilitare", ha detto il capo dell'organizzazione Tedros Adhanom Ghebreyesus

Advertising

maxcamerata : IL DIRETTORE DELL'OMS CHIEDE UN'INCHIESTA SULL'IPOTESI DI FUGA DEL VIRUS DA UN LABORATORIO CINESE… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: Il direttore dell'Oms Tedros critica la #Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul #Covid19 e chiede un'inchie… - max70gub : RT @ultimenotizie: Il direttore dell'Oms Tedros critica la #Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul #Covid19 e chiede un'inchie… - ultimenotizie : Il direttore dell'Oms Tedros critica la #Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul #Covid19 e chiede un'i… - tuscolo : RT @riktroiani: ++ Il direttore dell'#Oms Tedros critica la #Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul #Covid19 e chiede un'inchi… -