MediasetTgcom24 : Covid, l'Oms critica la Cina e chiede un'altra inchiesta sull'ipotesi di fuga del virus dal laboratorio #covid… - fisco24_info: Oms critica Cina, 'inchiesta su fuga virus da laboratorio': Ipotesi meno probabile, ma richiede ulteriori indagini - giornaleradiofm: Oms critica Cina, 'inchiesta su fuga virus da laboratorio': (ANSA) - GINEVRA, 30 MAR - Il direttore dell'Oms Tedros…

Il direttore dell'Oms Tedros critica la Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul Covid-19 e chiede un'inchiesta sull'ipotesi di fuga del virus da un laboratorio cinese. "Anche se la squadra" di esperti ... Origine coronavirus, Usa preoccupati: 'Il governo cinese ha apparentemente aiutato a scrivere il rapporto dell'Oms' Difficoltà ad avere dati dalla Cina - Il capo dell'Oms, che ha ... Pubblicato il lavoro del team di esperti internazionali in missione a Wuhan. Ma Tedros Adhanom Ghebreyesus e l'Europa chiedono ulteriori approfondimenti. Contro Pechino l'accusa di non aver condiviso ...