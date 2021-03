Olimpiadi Milano-Cortina 2026, presentato il logo (Di martedì 30 marzo 2021) presentato il logo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Malagò: “Sarà il simbolo della tenacia”. ROMA – E’ stato presentato il logo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo il lancio dei simboli al Festival di Sanremo, le votazioni si sono concluse lo scorso 25 marzo. Ad avere la meglio è stato Futura con il 75% dei consensi (871.566 in totale). Niente da fare, invece, per Dado. L’evoluzione del simbolo tricolore sarà utilizzata per le Paralimpiadi. Una scelta fatta da Luca Pancalli per trasmettere il carattere dell’inclusione. Malagò: “Il simbolo della tenacia” Alla presentazione c’era anche il presidente del Coni Giovanni Malagò. “Il loro di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021)ildelledi. Malagò: “Sarà il simbolo della tenacia”. ROMA – E’ statoildelledi. Dopo il lancio dei simboli al Festival di Sanremo, le votazioni si sono concluse lo scorso 25 marzo. Ad avere la meglio è stato Futura con il 75% dei consensi (871.566 in totale). Niente da fare, invece, per Dado. L’evoluzione del simbolo tricolore sarà utilizzata per le Paralimpiadi. Una scelta fatta da Luca Pancalli per trasmettere il carattere dell’inclusione. Malagò: “Il simbolo della tenacia” Alla presentazione c’era anche il presidente del Coni Giovanni Malagò. “Il loro di ...

