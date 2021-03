Olimpiadi Milano Cortina 2026, il logo sarà Futura (Di martedì 30 marzo 2021) Gli italiani hanno scelto: il logo delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sarà Futura, che ha ottenuto il 75% delle preferenze rispetto a Dado. E' la prima volta nella storia che l'emblema ... Leggi su quotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Gli italiani hanno scelto: ildelleinvernali di, che ha ottenuto il 75% delle preferenze rispetto a Dado. E' la prima volta nella storia che l'emblema ...

Advertising

ilpost : È stato scelto il logo definitivo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - Agenzia_Ansa : È 'Futura' il logo prescelto per rappresentare le Olimpiadi invernali di #MilanoCortina2026. L'evoluzione tricolor… - Eurosport_IT : 871.566 voti da 169 Paesi per decretare il logo di #MilanoCortina2026: sarà Futura! ??????? - Ryukashy : RT @ilpost: È stato scelto il logo definitivo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - MasashiKohmura : RT @Eurosport_IT: 871.566 voti da 169 Paesi per decretare il logo di #MilanoCortina2026: sarà Futura! ??????? -