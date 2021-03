Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | il logo prescelto è “Futura”! Battuto “Dado” col 75% dei voti!

(Di martedì 30 marzo 2021) La votazione popolare attraverso le piattaforme social ed il sito internet ufficiale delleInvernali disi è conclusa e questa mattina in una conferenza stampa da remoto è stato svelato il risultato della consultazione. Ilper i prossimi Giochi che saranno ospitati in Italia è “Futura“, presentato nel corso dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2021 da Federica Pellegrini, che ha“, la proposta alternativa caldeggiata da Alberto Tomba nella medesima occasione. La consultazione ha visto arrivare ben 871.566 voti validi, provenienti dall’Italia e da altri 168 Paesi del mondo, con la partecipazione dall’estero che ha sfiorato il 10% del totale. Alla conferenza stampa di presentazione ha preso ...

E' 'Futura' il logo vincitore simbolo ufficiale delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa in modalità digitale su Facebook, alla pagina di Milano-Cortina 2026, al Salone d'Onore. È 'Futura' il logo prescelto per rappresentare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L'annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa in modalità digitale su Facebook, alla pagina d