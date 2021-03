Advertising

natixvivereami : Il logo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è Futura! - leggoit : Milano-Cortina 2026, il nuovo logo delle Olimpiadi invernali è Futura - sportface2016 : #MilanoCortina2026: scelto il logo dei Giochi, è Futura - mattiadognini : #FUTURA è il logo ufficiale delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali @milanocortina26. L’Emblema di… - TV7Benevento : **Olimpiadi: 'Futura' è il simbolo ufficiale dei Giochi di Milano-Cortina 2026**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Olimpiadi Futura

La Sicilia

Il giocatore però ora è concentrato sulla Nazionale, anche in prospettivadato che parla anche di una possibile convocazione alleda fuoriquota: 'S arebbe sicuramente bello giocare, ...Con un cast di prestigio e con molti azzurri al via, alla ricerca del tempo per ledi ...07); la regia organizzativa è del Tuscany Camp e della Toscana Atletica, in collaborazione con ...Sarà il logo "Futura" a rappresentare le Olimpiadi invernali di Cortina e Milano 2026. L'annuncio è stato dato in diretta Facebook, con un video che ha visto protagonista la tre volte campionessa olim ...E’ ‘Futura’ il logo prescelto per rappresentare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa in modalità digitale su Facebook, alla pagina ...