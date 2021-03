Olimpiadi 2026, ‘Futura’ logo ufficiale dei giochi Milano Cortina (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – E’ ‘Futura’ il logo ufficiale dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, scelto attraverso una votazione popolare nelle scorse settimane: per questo emblema è arrivato il 75% dei consensi rispetto all’altro logo, ‘Dado’. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa in collegamento tra la sede milanese della Fondazione Milano Cortina 2026 e il Salone d’Onore del Coni di Roma, con la partecipazione tra gli altri del presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e dell’amministratore delegato della Fondazione, Vincenzo Novari, insieme alla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. FONTANA: “OGGI ENTUSIASMO PER GUARDARE AL FUTURO” Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – E’ ‘Futura’ il logo ufficiale dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, scelto attraverso una votazione popolare nelle scorse settimane: per questo emblema è arrivato il 75% dei consensi rispetto all’altro logo, ‘Dado’. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa in collegamento tra la sede milanese della Fondazione Milano Cortina 2026 e il Salone d’Onore del Coni di Roma, con la partecipazione tra gli altri del presidente del Coni e della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e dell’amministratore delegato della Fondazione, Vincenzo Novari, insieme alla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. FONTANA: “OGGI ENTUSIASMO PER GUARDARE AL FUTURO”

