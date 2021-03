Oggi 30 marzo: San Leonardo Murialdo e i tre miracoli dell’amore di Dio (Di martedì 30 marzo 2021) San Leonardo Murialdo fu un instancabile e gioioso ambasciatore della Parola di Dio nei quartieri più poveri, in particolare per i giovani più in difficoltà. Leonardo nacque nel 1828 nel cuore di Torino, in una famiglia benestante di nove figli e che rimase orfano di padre a cinque anni. La sofferenza per la mancanza del L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 30 marzo 2021) Sanfu un instancabile e gioioso ambasciatore della Parola di Dio nei quartieri più poveri, in particolare per i giovani più in difficoltà.nacque nel 1828 nel cuore di Torino, in una famiglia benestante di nove figli e che rimase orfano di padre a cinque anni. La sofferenza per la mancanza del L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ferrazza : Oggi 29 marzo 2021, a circa 400 giorni dall'inizio della pandemia, a più di 9.500 ore dalle prime forme di lockdown… - antoguerrera : Cioè, fatemi capire, l'Italia ha firmato un accordo con le farmacie per la somministrazione del vaccino Covid solo oggi, 29 marzo? - fattoquotidiano : A LONDRA ZERO MORTI PER COVID - Il 28 marzo la capitale britannica non ha registrato decessi. Da oggi inizia l'alle… - infoitcultura : L'oroscopo di oggi, 30 marzo: che succede con la Luna in Scorpione? - GustavoLaPatonz : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, 30 marzo 2021, con la Luna nel segno della Bilancia. Buona lettura e felice giornata. https://t.… -