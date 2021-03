Officina abusiva con partita Iva cessata | sequestro della Finanza FOTO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de Tirreni (Sa) – Durante una normale attività di controllo, la Guardia didel Comando Provinciale di Salerno ha individuato e sottoposto aun’completamentea Cava de Tirreni, denunciandone il titolare. L’intervento risale a qualche giorno fa, quando le Fiamme Gialle cavesi, in servizio nella frazione di Santa Lucia, hanno notato, oltre il cancello di un’abitazione privata, un uomo in tuta da lavoro, intento a riparare una delle tante auto parcheggiate in un ampio piazzale attiguo. Insospettiti, i militari hanno fatto ingresso in quella che si è rivelata una vera e propria, con tanto di capannone per il ricovero di attrezzature e pezzi di ricambio, appurando così la presenza del presumibile proprietario e di un cliente che ...