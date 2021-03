Obiettivo 10mila vaccinazioni al giorno in FVG (Di martedì 30 marzo 2021) “Se l’Obiettivo del commissario nazionale è di fare 500mila vaccinazioni al giorno, la quota destinata al Friuli Venezia Giulia ammonterebbe a circa 10mila. Si tratta di un’operazione complessa, ma è una sfida che non possiamo perdere e sulla quale ci giochiamo tutto”. Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, in sede di Commissione III del Consiglio regionale nel corso dell’audizione dedicata all’emergenza Covid. Come ha sottolineato lo stesso Riccardi, sul piano vaccinale la Regione sta procedendo in base agli accordi nazionali attuando le collaborazioni con i medici di medicina generale e anche con i farmacisti, dopo l’intesa trovata ieri dal Governo. Resta il fatto che sulle vaccinazioni, oltre al rispetto dei tempi di consegna delle dosi, è ... Leggi su udine20 (Di martedì 30 marzo 2021) “Se l’del commissario nazionale è di fare 500milaal, la quota destinata al Friuli Venezia Giulia ammonterebbe a circa. Si tratta di un’operazione complessa, ma è una sfida che non possiamo perdere e sulla quale ci giochiamo tutto”. Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, in sede di Commissione III del Consiglio regionale nel corso dell’audizione dedicata all’emergenza Covid. Come ha sottolineato lo stesso Riccardi, sul piano vaccinale la Regione sta procedendo in base agli accordi nazionali attuando le collaborazioni con i medici di medicina generale e anche con i farmacisti, dopo l’intesa trovata ieri dal Governo. Resta il fatto che sulle, oltre al rispetto dei tempi di consegna delle dosi, è ...

