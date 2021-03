“Obi-Wan Kenobi”, svelato il cast della serie tv (Di martedì 30 marzo 2021) In arrivo Obi Wan Kenobi serie tv su Disney+: torna Ewan McGregor, al suo fianco Hayden Christensen che sarà Darth Vader. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 30 marzo 2021) In arrivo Obi Wantv su Disney+: torna Ewan McGregor, al suo fianco Hayden Christensen che sarà Darth Vader. Tvserial.it.

Advertising

comingsoonit : #DisneyPlus il cast completo di #ObiWanKenobi, la nuova serie tv di #StarWars. Ci sono anche due altri volti famili… - CinemApp_Cinema : Al via la produzione di #ObiWan Kenobi, la nuova serie evento targata Lucasfilm per @DisneyPlusIT. Con Ewan McGrego… - Neo6610 : RT @TaxiDriversRoma: Annunciato il cast della serie originale in arrivo in esclusiva su Disney+ Obi Wan Kenobi #DisneyPlus @obiwankenobi… - lllop206 : RT @HDblog: Obi-Wan su Disney+: svelato il cast. Da aprile il via alle riprese - cinematografoIT : Al via la produzione di #ObiWan Kenobi, la nuova serie evento targata Lucasfilm per @DisneyPlusIT. Con Ewan McGrego… -