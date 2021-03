Obi-Wan Kenobi: presentato il cast della serie Disney (Di martedì 30 marzo 2021) Inutile dire che i fan di Star Wars, vecchi e nuovi, siano in fibrillazione per la nuova serie Disney+ (clicca qui per abbonarti) dedicata all’iconico Obi-Wan Kenobi. Attraverso un post di Instagram, infatti, la produzione ha comunicato il cast della serie. Le riprese inizieranno il prossimo aprile, mentre per quanto riguarda il cast, oltre ovviamente al già confermatissimo Hayden Christensen, ci saranno nomi che sicuramente tintilleranno i fan: accoglieremo il ritorno di Joel Edgerton, affiancato da Moses Ingram (La Regina degli Scacchi), Benny Safdie (Good Time), Bonnie Piesse (Twisted Tales), Kumail Nanjiani (The Eternals), Indira Varma (Il Trono di Spade), Rupert Friend (Homeland), O’Shea Jackson Jr. (Il diritto di opporsi), Sung Kang (Fast & Furious 9) e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Inutile dire che i fan di Star Wars, vecchi e nuovi, siano in fibrillazione per la nuova+ (clicca qui per abbonarti) dedicata all’iconico Obi-Wan. Attraverso un post di Instagram, infatti, la produzione ha comunicato il. Le riprese inizieranno il prossimo aprile, mentre per quanto riguarda il, oltre ovviamente al già confermatissimo Hayden Christensen, ci saranno nomi che sicuramente tintilleranno i fan: accoglieremo il ritorno di Joel Edgerton, affiancato da Moses Ingram (La Regina degli Scacchi), Benny Safdie (Good Time), Bonnie Piesse (Twisted Tales), Kumail Nanjiani (The Eternals), Indira Varma (Il Trono di Spade), Rupert Friend (Homeland), O’Shea Jackson Jr. (Il diritto di opporsi), Sung Kang (Fast & Furious 9) e ...

Advertising

wireditalia : Il grande maestro Jedi sta per tornare con il volto di Ewan McGregor e Anakin – ormai passato al lato oscuro – con… - CinemApp_Cinema : Al via la produzione di #ObiWan Kenobi, la nuova serie evento targata Lucasfilm per @DisneyPlusIT. Con Ewan McGrego… - Neo6610 : RT @TaxiDriversRoma: Annunciato il cast della serie originale in arrivo in esclusiva su Disney+ Obi Wan Kenobi #DisneyPlus @obiwankenobi… - lllop206 : RT @HDblog: Obi-Wan su Disney+: svelato il cast. Da aprile il via alle riprese - cinematografoIT : Al via la produzione di #ObiWan Kenobi, la nuova serie evento targata Lucasfilm per @DisneyPlusIT. Con Ewan McGrego… -