Obi-Wan Kenobi | Ewan McGregor il cast della nuova serie

(Di martedì 30 marzo 2021) Lalimitata di Obi-Wanin arrivo su Disney + inizierà presto la produzione e la società ha annunciato ildell’ensemble che sarà il protagonista dello spettacolo. Chi compone ildi Obi-Wan? I due protagonisti sono riconoscibili veterani di Star Wars:e Hayden Christensen, che riprendono i loro ruoli rispettivamente di Obi-Wane Anakin Skywalker alias Darth Vader. Ilinclude molti più giocatori oltre a questi due nomi importanti. Alcuni volti nuovi di Star Wars includono Moses Ingram, Kumail Nanjiani e Indira Varma. Joel Edgerton e Bonnie Piesse stanno tornando per riprendere i loro ruoli di giovane Owen e Beru Lars, che si è preso cura del giovane Luke Skywalker. In quale ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Obi Wan

Star Wars, cosa bolle in pentola? Nel tardo pomeriggio di ieri Disney+ e Lucasfilm hanno rivelato invece il cast completo diKenobi, serie TV ambientata 10 anni dopo il drammatico epilogo ...Partiranno ad aprile le riprese diKenobi, la nuova serie evento Disney+ con Ewan McGregor nei panni dell'iconico Maestro ...Star Wars The Bad Batch la trama della serie animata di Star Wars il trailer quando in streaming su Disney + prodotta da Lucas Film ...Obi-Wan Kenobi, nuova serie Star Wars per Disney+, inizierà presto la produzione e, nel frattempo, annuncia ufficialmente il cast stellare.