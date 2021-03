“Obi-Wan Kenobi”, al via la produzione. Ecco il cast (Di martedì 30 marzo 2021) Partiranno ad aprile le riprese di Obi-Wan Kenobi, la nuova serie evento Disney+ con Ewan McGregor nei panni dell’iconico Maestro Jedi. La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, diventato il malvagio Signore dei Sith Darth Vader. Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow, già regista di due acclamati episodi della prima stagione di The Mandalorian. La serie segna anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Si uniscono al cast anche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. I produttori esecutivi ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 30 marzo 2021) Partiranno ad aprile le riprese di Obi-Wan, la nuova serie evento Disney+ con Ewan McGregor nei panni dell’iconico Maestro Jedi. La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, doveha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, diventato il malvagio Signore dei Sith Darth Vader. Obi-Wanè diretta da Deborah Chow, già regista di due acclamati episodi della prima stagione di The Mandalorian. La serie segna anche il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. Si uniscono alanche Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie. I produttori esecutivi ...

