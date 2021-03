Nuovo stemma Inter | tifosi nerazzurri spiazzati | “Orrore”- FOTO

(Di martedì 30 marzo 2021) Oggi l’ha ufficialmente presentato il suo, che debutterà già nella prossima gara di campionato assieme a una maglia speciale. Il logo però non convince proprio tutti e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

sportli26181512 : Evoluzione dello stemma: come sono cambiati i loghi delle squadre: L'Inter ha ufficializzato il nuovo logo: uno ste… - MartyConLaY : Comunque il nuovo logo mi piace, anche se sarà difficile abituarsi ad uno stemma diverso perché tutti ne eravamo af… - Fiorentina_ole : RT @giannattasius: Il nuovo stemma dell'@Inter è un buon compromesso tra presente e futuro. Certamente un miliardo di volte meglio rispetto… - sportli26181512 : Inter news, presentato il nuovo logo 2021. FOTO: Con un tweet postato alle 9.45 su Twitter, il club nerazzurro ha p… - giannattasius : Il nuovo stemma dell'@Inter è un buon compromesso tra presente e futuro. Certamente un miliardo di volte meglio ris… -

Nelle prossime settimane alcuni interisti verranno immortalati insieme al, le immagini verranno pubblicate gradualmente sui canali ufficiali della società. Tra i testimonial - oltre allo ......e per valorizzare l'identità della città e delle sue istituzioni come volano di unsviluppo - ...effigie di "guerriero armato all'antica sul cavallo bianco al naturale" è riportata sullo...MILANO, 30 MAR - L'Inter ha svelato ufficialmente il suo nuovo logo e la sua nuova identità visiva, "che esalta i valori fondanti del Club e rafforza il legame con la città di Milano". Un nuovo logo c ...Oggi l'Inter ha ufficialmente presentato il suo nuovo stemma, che debutterà già nella prossima gara di campionato assieme a una maglia speciale ...