Nuovo logo Inter, Antonello: "Ci avviciniamo alle nuove generazioni" (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo la presentazione del Nuovo logo dell'Inter il CEO Corporate dell'Inter, Alessandro Antonello, ha commentato la scelta di questo logo: "Siamo molto orgogliosi dei nostri 113 anni di storia e questo orgoglio ci spinge sempre a guardare verso il futuro e a cogliere ogni opportunità di crescita. Per questo, abbiamo voluto trovare un Nuovo linguaggio, un canale che ci permetta di avvicinarci alle nuove generazioni, che vivono l'emozione sportiva in maniera diversa – ha detto all'Ansa – Il focus dell'Inter è il calcio. Noi siamo un club di calcio e lo saremo sempre. Però oggi ci vogliamo aprire a mondi digitali, a mondi dell'intrattenimento e al mondo del lifestyle".

