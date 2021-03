Nuovo decreto, ipotesi ristoranti aperti a pranzo: misure da zona gialla dove i contagi sono più bassi (Di martedì 30 marzo 2021) Prevedere un meccanismo che, a partire da una certa data di aprile, ammetta la possibilità di allentare le misure anti - contagio in alcune zone in relazione a un eventuale miglioramento dei dati. Lo ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021) Prevedere un meccanismo che, a partire da una certa data di aprile, ammetta la possibilità di allentare leanti -o in alcune zone in relazione a un eventuale miglioramento dei dati. Lo ...

Riapertura ristoranti a pranzo, l'ipotesi nel nuovo decreto Draghi Corriere della Sera Mercatone Uno fallisce di nuovo: faro sulla gestione commissariale La Procura di Milano ipotizza il reato di «causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose». Chieste al Mise tutte le mail tra i commissari e i dirigenti del ministero che si sono occupati de ...

Sulle riaperture un tagliando e poco più. L'Italia non sarà gialla fino a maggio È questa la decisione di Mario Draghi in vista del vare del nuovo decreto Covid che domani il Consiglio dei ministri dovrebbe licenziare. “Decidere oggi che sulle riaperture se ne riparla a maggio è ...

