Nuovo decreto Draghi, ipotesi ristoranti aperti a pranzo ma si valuteranno i dati (Di martedì 30 marzo 2021) Il governo deciderà sulla base dei contagi se concedere alcuni allentamenti, ma la soglia dovrà essere decisa dagli scienziati Leggi su corriere (Di martedì 30 marzo 2021) Il governo deciderà sulla base dei contagi se concedere alcuni allentamenti, ma la soglia dovrà essere decisa dagli scienziati

Advertising

Corriere : Nuovo decreto Covid, ipotesi ristoranti aperti a pranzo (ma si valuterà solo dal 20 aprile) - RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - vivere_sardegna : Sardegna gialla dal 20 aprile con ristoranti aperti a pranzo? Nel nuovo decreto ecco la regola - _Sazed : RT @vitalbaa: Forse a ?@msgelmini? sfugge che questo è il sistema “a colori”. Con il passaggio di una Regione in zona di colore più chiaro… -