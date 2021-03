Nuovo decreto Draghi, ipotesi ristoranti aperti a pranzo ma si valuterà solo dal 20 aprile (Di martedì 30 marzo 2021) Il governo deciderà sulla base dei contagi se concedere alcuni allentamenti, ma la soglia dovrà essere decisa dagli scienziati Leggi su corriere (Di martedì 30 marzo 2021) Il governo deciderà sulla base dei contagi se concedere alcuni allentamenti, ma la soglia dovrà essere decisa dagli scienziati

Advertising

RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - Corriere : ?? L'ipotesi: le limitazioni agli spostamenti e la chiusura di tante attività economiche e dei pubblici esercizi sa… - Lavivimero : Sperando che tutte queste ordinanze regionali non siano propedeutiche per il nuovo decreto nazionale . Perché se no… - radiopopmilano : ?? Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo decreto in vigore dal 6 aprile ?? Il commissariamento della Regione Lombardia n… -