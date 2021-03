Nuovo Decreto Covid | spiraglio per riapertura bar e ristoranti in aprile Le ultime news

Advertising

Corriere : Nuovo decreto Covid, ipotesi ristoranti aperti a pranzo (ma si valuterà solo dal 20 aprile) - RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - zazoomblog : Nuovo decreto Draghi ipotesi ristoranti aperti a pranzo ma si valuterà solo dal 20 aprile - #Nuovo #decreto… - docst : RT @ilmessaggeroit: #nuovo decreto, ipotesi ristoranti aperti a pranzo: misure da zona gialla dove i contagi sono più bassi -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Decreto

Nelatteso per domani dovrebbe essere prevista anche la possibilità di alcune riaperture se ci sarà un miglioramento dei dati. Ma difficile che succeda prima dell'estateAstraZeneca ora diventa Vaxzevria / Ecco perché il cambio di nome Nel, infine, dovrebbe essere inserita una norma che vieta ai governatori regionali di chiudere le scuole fino alla prima ...I riconoscimenti in streaming a Milano negli studi Rai di via Mecenate per le aziende e i prodotti che meglio interpretano il cuore e la ragione dei consumatori italiani ...Prevedere un meccanismo che, a partire da una certa data di aprile, ammetta la possibilità di allentare le misure anti-contagio in alcune zone in relazione a un eventuale ...