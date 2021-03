Nuovo Capogruppo Pd, Curcio sul piano vaccinale e Brunetta al Cnel. L’agenda di oggi (Di martedì 30 marzo 2021) È il giorno dell’elezione della nuova Capogruppo del Pd alla Camera, il ballottaggio è tra Madia e Serracchiani. In aula arriva invece la legge delega per l’assegno unico per i figli in vigore da luglio. Da seguire anche in Commissione affari sociali della Camera l’audizione, in videoconferenza, di Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione civile, sullo stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2. Il ministro della Pa Brunetta è poi alla presentazione del Cnel sui livelli dei servizi offerti dalle amministrazioni ad imprese e cittadini. A Milano convegno su transizione energetica con il ministro Cingolani. Ecco gli appuntamenti principali di oggi: Martedì 30 marzo – Cnel, il ministro della Pa ... Leggi su formiche (Di martedì 30 marzo 2021) È il giorno dell’elezione della nuovadel Pd alla Camera, il ballottaggio è tra Madia e Serracchiani. In aula arriva invece la legge delega per l’assegno unico per i figli in vigore da luglio. Da seguire anche in Commissione affari sociali della Camera l’audizione, in videoconferenza, di Fabrizio, capo dipartimento della Protezione civile, sullo stato di attuazione delstrategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2. Il ministro della Paè poi alla presentazione delsui livelli dei servizi offerti dalle amministrazioni ad imprese e cittadini. A Milano convegno su transizione energetica con il ministro Cingolani. Ecco gli appuntamenti principali di: Martedì 30 marzo –, il ministro della Pa ...

Advertising

formichenews : Nuovo Capogruppo Pd, Curcio sul piano vaccinale e Brunetta al Cnel. ???L’agenda di oggi ?? - ilfoglio_it : Serracchiani o Madia? La sfida per scegliere il nuovo capogruppo alla Camera e i soliti problemi del Pd - di… - Notiziedi_it : Pd, Madia: “Per nuovo capogruppo cooptazione mascherata”. Serracchiani: “Io autonoma” - GPaolo37265125 : Qui si parla della diatriba SERRA CHIANI vs MADIA per l elezione del nuovo capogruppo pd ....MA VI RENDETE CONTO VI… - FoggiaCittaAper : Lega: il nuovo capogruppo nel consiglio comunale di #Foggia è Paolo La Torre, aderisce anche Amato Negro… -