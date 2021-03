Nuoto, gli italiani già qualificati per le Olimpiadi e chi cercherà il pass tra Assoluti e Sette Colli (Di martedì 30 marzo 2021) Da domani si inizierà a fare sul serio. Riccione sarà la capitale del Nuoto e non potrebbe essere altrimenti parlando dei Campionati italiani in programma (31 marzo-3 aprile) nell’impianto romagnolo. La posta in palio è molto alta: la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Saranno giorni molto intensi nei quali gli atleti daranno tutto quello che hanno per centrare l’obiettivo. Il roster azzurro prevede già nuotatori con il biglietto per il Giappone in tasca: Gregorio Paltrinieri Simona Quadarella Nicolo Martinenghi Margherita Panziera Martina Caramignoli Gabriele Detti Federica Pellegrini Marco De Tullio Federico Burdisso Benedetta Pilato Thomas Ceccon Una lista dettata da quanto accaduto negli Assoluti invernali di dicembre e anche in tema Covid. Le problematiche legate al Coronavirus, che hanno coinvolto anche la ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) Da domani si inizierà a fare sul serio. Riccione sarà la capitale dele non potrebbe essere altrimenti parlando dei Campionatiin programma (31 marzo-3 aprile) nell’impianto romagnolo. La posta in palio è molto alta: la qualificazione alledi Tokyo. Saranno giorni molto intensi nei quali gli atleti daranno tutto quello che hanno per centrare l’obiettivo. Il roster azzurro prevede già nuotatori con il biglietto per il Giappone in tasca: Gregorio Paltrinieri Simona Quadarella Nicolo Martinenghi Margherita Panziera Martina Caramignoli Gabriele Detti Federica Pellegrini Marco De Tullio Federico Burdisso Benedetta Pilato Thomas Ceccon Una lista dettata da quanto accaduto negliinvernali di dicembre e anche in tema Covid. Le problematiche legate al Coronavirus, che hanno coinvolto anche la ...

