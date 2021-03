Nuoto | Campionati Italiani 2021 | i tempi limite per la qualificazione agli Europei di maggio

(Di martedì 30 marzo 2021) Il conto alla rovescia sta per scadere e domani finalmente si comincerà a gareggiare negli Assoluti primaverili dia Riccione. Nell’impianto romagnolo ci si giocherà qualcosa di importante, ovvero laalle Olimpiadi di Tokyo. La Feder, per questo, ha imposto dei limiti abbastanza selettivi che gli atleti dovranno considerare per conquistare il pass a Cinque Cerchi. Vero è che ci sarà da tener conto anche di un altro evento, ovvero glidi Budapest (17-23) che potrebbero rappresentare una vetrina per mettersi in mostra e far parte della compagine olimpica qualora non si centrasse a Riccione il target. Acquisiscono laper la manifestazione gli atleti che risulteranno: 1) campioniin una delle gare individuali ...

Seppur in vasca olimpionica da 50 metri, dove i ragazzi non hanno ancora possibilità di allenarsi, gli atleti della Biellasi sono comportati egregiamente, disputando delle ottime gare nelle ...In palio titolo italiano, qualificazione aieuropei (17 - 23 maggio) e alle Olimpiadi di ... In vasca quasi tutti i big delitaliano, compresi gli azzurri in possesso del pass olimpico: ...Il conto alla rovescia sta per scadere e domani finalmente si comincerà a gareggiare negli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nell’impianto romagnolo ci si giocherà qualcosa di importante, ...Si è svolta a Torino, al Palazzo del Nuoto, la Prova di qualificazione regionale per il Campionato Italiano Assoluto valevole come Campionato Regionale di Categoria in vasca lunga, categoria Juniores- ...