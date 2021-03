Nuoto | Campionati Italiani 2021 | gli azzurri sotto esame per la qualificazione olimpica

Leggi su oasport

(Di martedì 30 marzo 2021) Si dia il via alle danze. Dal 31 marzo al 3 aprile sarà acqua bianca a Riccione, autentica capitale delazzurro. Dopo gli Assoluti disincronizzato andati in scena dal 20 al 22 marzo e il piccolo antipasto della 5 km indoor di fondo, si comincia a fare sul serio e il livello di tensione sui blocchetti di partenza sarà alto perché in palio ci saranno le Olimpiadi di Tokyo. La Federha fissato una tabella di tempi-limite che porterà alla selezione della squadra a Cinque Cerchi. Alcuni hanno già centrato questo target e altri hanno beneficiato di un trattamento diverso per via del Covid che ha bussato alla loro porta. ATLETI GIA’ QUALIFICATI PER TOKYO Gregorio Paltrinieri Simona Quadarella Nicolo Martinenghi Margherita Panziera Martina Caramignoli Gabriele Detti Federica Pellegrini Marco De Tullio Federico ...