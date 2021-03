Nuoto, Assoluti 2021: quante carte olimpiche azzurre usciranno da Riccione? Le possibilità gara per gara (Di martedì 30 marzo 2021) I Campionati Italiani di Riccione sono alle porte ed in questi quattro giorni proseguirà (ma non si completerà) il lunghissimo percorso per formare la squadra che il dt Cesare Butini porterà a Tokyo per i Giochi Olimpici. Un percorso iniziato addirittura un anno e quattro mesi fa con la qualificazione agli Invernali 2019 di Paltrinieri, Quadarella, Panziera e Martinenghi e proseguito nel novembre scorso quando il dt Butini annunciò la lista dei qualificati di ufficio in seguito al cluster di Covid di Lignano che coinvolse gran parte del gruppo in ritiro in Lombardia: Detti, De Tullio, Caramignoli e Burdisso. A loro si sono aggiunti agli Invernali del dicembre 2020 Ceccon e Pilato. Da non dimenticare che sono già qualificate per Tokyo ben quattro staffette azzurre: 4X100 sl maschile, 4×100 mista mista, 4×200 sl maschile, 4×100 mista femminile. In questi ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) I Campionati Italiani disono alle porte ed in questi quattro giorni proseguirà (ma non si completerà) il lunghissimo percorso per formare la squadra che il dt Cesare Butini porterà a Tokyo per i Giochi Olimpici. Un percorso iniziato addirittura un anno e quattro mesi fa con la qualificazione agli Invernali 2019 di Paltrinieri, Quadarella, Panziera e Martinenghi e proseguito nel novembre scorso quando il dt Butini annunciò la lista dei qualificati di ufficio in seguito al cluster di Covid di Lignano che coinvolse gran parte del gruppo in ritiro in Lombardia: Detti, De Tullio, Caramignoli e Burdisso. A loro si sono aggiunti agli Invernali del dicembre 2020 Ceccon e Pilato. Da non dimenticare che sono già qualificate per Tokyo ben quattro staffette: 4X100 sl maschile, 4×100 mista mista, 4×200 sl maschile, 4×100 mista femminile. In questi ...

