Non voglio fare il perbenista da tv ma bisogna verificare chi predica bene e razzola male (Di martedì 30 marzo 2021) Capita spesso. È una sorta di giustizia divina o semplicemente il frutto delle proprie azioni. Ci sono persone che non fanno altro che puntare il dito ed ergersi a paladini o elevati. Lo abbiamo visto in tutti i campi, sia in quello politico, sia in quello di tutti i giorni, sia nel giornalismo. Abbiamo visto la nascita dei populisti e dei Grillini a colpi di vaffa e al grido di onestà. Sistematicamente, poi, arriva la conferma: chi si vantava di essere il migliore molto spesso era peggio di chi veniva criticato. Una regola non scritta ma sublime. Poi esistono quelle categorie che lo fanno anche di professione, ossia usano la morale, la superbia e la presunzione per parlare sistematicamente male degli altri. Potremmo citare vari casi di opinionisti sempre presenti in tv per dire sempre le stesse cose contro il nemico di turno. Ma molte volte è sempre lo stesso. Gesù ...

