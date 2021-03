Non solo vaccini. Cosa c’è dietro la lotta tra governo e regioni. L’analisi di Guzzetta (Di martedì 30 marzo 2021) E’ tempo di bracci di ferro. Sarà che ancora, la penuria di rifornimenti del siero anti-covid, esacerba gli animi. Anche tra colleghi (non solo di partito), ma governatori di regioni. E’ il caso di Vincenzo De Luca, simbolo della riscossa campana e Stefano Bonaccini (il numero uno emiliano-romagnolo). De Luca ha dichiarato a chiare lettere che avrebbe voluto procedere autonomamente all’approvvigionamento vaccinale per la sua regione. Non l’avesse mai detto. Il presidente della Conferenza Stato- regioni è partito al contrattacco. In realtà, dietro tutto questo, ci sono almeno due questioni più profonde. La prima riguarda le lungaggini di Ema e Aifa. La seconda invece è di carattere tecnico-giuridico e fa riaffiorare dagli abissi del dibattito un vecchio (ma quanto mai attuale) tema: la riforma del Titolo V della ... Leggi su formiche (Di martedì 30 marzo 2021) E’ tempo di bracci di ferro. Sarà che ancora, la penuria di rifornimenti del siero anti-covid, esacerba gli animi. Anche tra colleghi (nondi partito), ma governatori di. E’ il caso di Vincenzo De Luca, simbolo della riscossa campana e Stefano Bonaccini (il numero uno emiliano-romagnolo). De Luca ha dichiarato a chiare lettere che avrebbe voluto procedere autonomamente all’approvvigionamento vaccinale per la sua regione. Non l’avesse mai detto. Il presidente della Conferenza Stato-è partito al contrattacco. In realtà,tutto questo, ci sono almeno due questioni più profonde. La prima riguarda le lungaggini di Ema e Aifa. La seconda invece è di carattere tecnico-giuridico e fa riaffiorare dagli abissi del dibattito un vecchio (ma quanto mai attuale) tema: la riforma del Titolo V della ...

