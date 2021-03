Non solo ManUTD: TeamViewer nuovo sponsor della Mercedes F1 (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo aver sfondato nel marketing calcistico, con l’accordo raggiunto con il Manchester United, TeamViewer entra anche nel mondo dei motori. Come riporta Palco23, la società informatica tedesca ha firmato un contratto con la scuderia connazionale Mercedes, e il suo nome comparirà sulle vetture sia della Formula 1 che della Formula E. “Siamo lieti di offrire L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo aver sfondato nel marketing calcistico, con l’accordo raggiunto con il Manchester United,entra anche nel mondo dei motori. Come riporta Palco23, la società informatica tedesca ha firmato un contratto con la scuderia connazionale, e il suo nome comparirà sulle vetture siaFormula 1 cheFormula E. “Siamo lieti di offrire L'articolo

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE (2). Israele è reduce da un'epidemia terribile (750 casi/100mila al picco) con il 51% delle persone… - lucianonobili : Altro che “mi hanno chiamato”, le chiamate le faceva lui, tante. E non solo al medico di famiglia, ma al direttore… - matteograndi : Finalmente a Pasqua potremo tornare a viaggiare. Mare, spiagge o città d’arte. C’è solo l’imbarazzo della scelta.… - ScafAnna : 'È come se un giorno ti risvegliassi e non capissi, sei quello che sei e non ricordi come ci sei diventato, non ric… - signorinaansia : RT @ironmanolan: Oggi scopriamo che la Sicilia, da almeno 5 mesi, sta trasferendo dati falsi alla Sanità per non finire in zona rossa. Non… -