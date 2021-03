Non solo i residenti: le Regioni dovranno vaccinare anche chi ha il domicilio (Di martedì 30 marzo 2021) Vaccino anche per chi ha il domicilio. La nuova ordinanza di Figliuolo potrebbe semplificare la vita a molti italiani. ROMA – Vaccino da somministrare anche a chi ha il domicilio e non la residenza. Dopo le polemiche dei mesi scorsi, il commissario Figliuolo ha firmato un’ordinanza destinata a semplificare la vita a molti italiani. Nelle prossime settimane, infatti, le dosi potranno essere iniettate anche a tutte le persone che per vari motivi vivono in una città diversa da quella di residenza. Presto saranno comunicati ulteriori dettagli, ma anche su questo c’è stato un cambio di passo rispetto al precedente esecutivo. L’ordinanza di Figliuolo A stabilire la nuova indicazione è stato il commissario Figliuolo con una ordinanza. “Ogni Regione o Provincia autonoma – si legge ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021) Vaccinoper chi ha il. La nuova ordinanza di Figliuolo potrebbe semplificare la vita a molti italiani. ROMA – Vaccino da somministrarea chi ha ile non la residenza. Dopo le polemiche dei mesi scorsi, il commissario Figliuolo ha firmato un’ordinanza destinata a semplificare la vita a molti italiani. Nelle prossime settimane, infatti, le dosi potranno essere iniettatea tutte le persone che per vari motivi vivono in una città diversa da quella di residenza. Presto saranno comunicati ulteriori dettagli, masu questo c’è stato un cambio di passo rispetto al precedente esecutivo. L’ordinanza di Figliuolo A stabilire la nuova indicazione è stato il commissario Figliuolo con una ordinanza. “Ogni Regione o Provincia autonoma – si legge ...

