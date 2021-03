Non solo Covid. Dopo la pandemia serviranno nuovi sforzi per contrastare il traffico illecito (Di martedì 30 marzo 2021) Potere del Covid. Capace di imbrigliare il commercio illecito di sigarette, vera piaga mondiale e nemico giurato delle entrate fiscali di ogni economia avanzata. Ma anche, per altri versi, di aiutarlo. Si è svolto oggi l’evento Ripensare la cooperazione internazionale contro il traffico illecito post Covid-19, organizzato da Ispi in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Pmi Impact, un’iniziativa di Philip Morris International, che ha visto la partecipazione di rinomati membri delle istituzioni italiane, think-tank globali e rappresentanti di importanti Paesi del Mediterraneo. Al centro del dibattito, un’analisi delle modalità con cui la pandemia Covid-19 ha colpito e modificato le attività di commercio ... Leggi su formiche (Di martedì 30 marzo 2021) Potere del. Capace di imbrigliare il commerciodi sigarette, vera piaga mondiale e nemico giurato delle entrate fiscali di ogni economia avanzata. Ma anche, per altri versi, di aiutarlo. Si è svolto oggi l’evento Ripensare la cooperazione internazionale contro ilpost-19, organizzato da Ispi in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Pmi Impact, un’iniziativa di Philip Morris International, che ha visto la partecipazione di rinomati membri delle istituzioni italiane, think-tank globali e rappresentanti di importanti Paesi del Mediterraneo. Al centro del dibattito, un’analisi delle modalità con cui la-19 ha colpito e modificato le attività di commercio ...

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE (2). Israele è reduce da un'epidemia terribile (750 casi/100mila al picco) con il 51% delle persone… - lucianonobili : Altro che “mi hanno chiamato”, le chiamate le faceva lui, tante. E non solo al medico di famiglia, ma al direttore… - matteograndi : Finalmente a Pasqua potremo tornare a viaggiare. Mare, spiagge o città d’arte. C’è solo l’imbarazzo della scelta.… - grazieben : RT @alicefaroni: ragazze, l'# è partito dopo aver letto un tweet dove si diceva che erano solo in due e Benjamin c'era rimasto male! Non er… - _helldonn_ : @Yoshimitzu98 Non ti insulto solo perchè hai Muriel come fotoprofilo -