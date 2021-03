“Non si sa se resta”. Isola dei Famosi, dubbi sulla permanenza del concorrente nel reality (Di martedì 30 marzo 2021) Puntata numero cinque ieri sera per l’Isola dei Famosi. Tante sorprese insieme a una scoppiettante Ilary Blasi sempre più a suo agio nelle vesti di conduttrice. La puntata si è chiusa con l’eliminazione di Vera Gemma dopo il televoto e la prova di apnea che ha visto in fara Gilles, Awed e Vera Gemma. A vincere è stato il primo, che ha scelto come ricompensa la farina. In Palapa si è poi acceso lo scontro tra i naufraghi. In particolare, la Blasi ha notare i vari litigi avvenuti in questi giorni in Honduras. Awed ha discusso animatamente con Gilles e il suo comportamento non ha trovato l’approvazione del resto del gruppo, fatta eccezione per Vera. Infatti, lo youtuber e l’attrice hanno dimostrato di essere molto uniti. I due naufraghi si sono scontrati con i loro compagni, tra cui Valentina, Gilles e Daniela Martani. Dallo studio, Zorzi ha dato ragione ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Puntata numero cinque ieri sera per l’dei. Tante sorprese insieme a una scoppiettante Ilary Blasi sempre più a suo agio nelle vesti di conduttrice. La puntata si è chiusa con l’eliminazione di Vera Gemma dopo il televoto e la prova di apnea che ha visto in fara Gilles, Awed e Vera Gemma. A vincere è stato il primo, che ha scelto come ricompensa la farina. In Palapa si è poi acceso lo scontro tra i naufraghi. In particolare, la Blasi ha notare i vari litigi avvenuti in questi giorni in Honduras. Awed ha discusso animatamente con Gilles e il suo comportamento non ha trovato l’approvazione del resto del gruppo, fatta eccezione per Vera. Infatti, lo youtuber e l’attrice hanno dimostrato di essere molto uniti. I due naufraghi si sono scontrati con i loro compagni, tra cui Valentina, Gilles e Daniela Martani. Dallo studio, Zorzi ha dato ragione ...

