"Non glielo hanno fatto fare". Gabriel Garko e Eva Grimaldi, le nuove rivelazioni sulla coppia (Di martedì 30 marzo 2021) In molti faranno difficoltà a ricordare l'impatto mediatico che la relazione tra Gabriel Garko ed Eva Grimaldi aveva destato durante uno dei momenti più prolifici delle rispettive due carriere. Ad oggi, con entrambi gli attori dichiaratamente omosessuali, quegli amori da copertina sembrano essere dei flashback confusi, e difficili da mettere a fuoco. Quella tra Gabriel Garko ed Eva Grimaldi è stata probabilmente il palesamento più eclatante della pervasività dell'industria dello spettacolo, non soltanto nel pubblico, ma anche nelle vite di chi di quel mondo ne è soggetto protagonista, e pilastro fondamentale. Un castello di carta destinato a crollare, impossibile da sostenere, come dichiarato dagli stessi due attori di recente. Con la fine del monopolio AresFilm, le voci e ...

