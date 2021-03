“Non è giusto, non dovevi farlo”. Diana Del Bufalo sommersa da critiche dopo foto ‘particolari’ sui social (Di martedì 30 marzo 2021) Con oltre 1,6 milioni di follower non è detto che ogni post sia salutato con gioia. Lo sanno bene gli influencer più seguiti e lo sa benissimo Diana Del Bufalo, attrice e presentatrice tv divenuta famosa grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. dopo aver acquisito la popolarità Diana è riuscita ad imporsi come una delle professioniste più ricercate. Per quanto riguarda la sua vita privata dopo una lunga relazione con il conduttore comico Paolo Ruffini la 31enne nata a Roma ha avuta una storia anche con Edoardo Tavassi. Professionalmente Diana, dopo aver inciso il suo primo singolo “Nelle mie favole” nell’edizione 2010 di Amici, ha intrapreso la carriera cinematografica con il film di Massimo Boldi Matrimonio a Parigi. Poi tante fiction e, proprio in queste ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Con oltre 1,6 milioni di follower non è detto che ogni post sia salutato con gioia. Lo sanno bene gli influencer più seguiti e lo sa benissimoDel, attrice e presentatrice tv divenuta famosa grazie al talent show Amici di Maria De Filippi.aver acquisito la popolaritàè riuscita ad imporsi come una delle professioniste più ricercate. Per quanto riguarda la sua vita privatauna lunga relazione con il conduttore comico Paolo Ruffini la 31enne nata a Roma ha avuta una storia anche con Edoardo Tavassi. Professionalmenteaver inciso il suo primo singolo “Nelle mie favole” nell’edizione 2010 di Amici, ha intrapreso la carriera cinematografica con il film di Massimo Boldi Matrimonio a Parigi. Poi tante fiction e, proprio in queste ...

Advertising

RealEmisKilla : Ci sono delle volte in cui non ci sentiamo a nostro agio di fronte al mondo. Spesso è giusto rimanere se stessi. In… - meb : Anziché scusarsi con gli Italiani, Andrea #Scanzi rilancia contro di me. Per capire il personaggio, basta guardare… - rtl1025 : ?? 'La retromarcia dell’#Anm, dopo la pretesa vaccinale, purtroppo non convince. Il punto è: chi non ha senso del gi… - mafaldina61 : @claudiomontar Non è giusto però sono bloccata - gabrieleetorre : @davide_marta ripeto ci sono modi e modi, sicuramente quello di venire a fare il grande sotto il post di uno che, c… -