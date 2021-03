Noi Campani e l’appello dei deluchiani: “Modello regionale vincente con Mastella sindaco” (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Prendiamo atto positivamente della posizione espressa dagli amici Fernando Errico, Francesco Nardone, Alfredo Nazzaro e Simone Razzano a sostengono di un Modello di coalizione che, alle regionali, ha portato il presidente De Luca a vincere in tutta la regione Campania. E’ un Modello che, siamo convinti, debba essere riproposto e sostenuto anche a Benevento dove sarebbe vincente con Mastella sindaco. Rafforzeremo l’accordo con una serie di incontri programmatici per consolidare una coalizione politica che sia coerente con quella del governo regionale e per creare un programma elettorale della città che poggi su un governo, in grado di interpretare i bisogni dei cittadini”. Così in una nota le segreterie cittadina e provinciale ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Prendiamo atto positivamente della posizione espressa dagli amici Fernando Errico, Francesco Nardone, Alfredo Nazzaro e Simone Razzano a sostengono di undi coalizione che, alle regionali, ha portato il presidente De Luca a vincere in tutta la regionea. E’ unche, siamo convinti, debba essere riproposto e sostenuto anche a Benevento dove sarebbecon. Rafforzeremo l’accordo con una serie di incontri programmatici per consolidare una coalizione politica che sia coerente con quella del governoe per creare un programma elettorale della città che poggi su un governo, in grado di interpretare i bisogni dei cittadini”. Così in una nota le segreterie cittadina e provinciale ...

