Nocerino: “Milan, la svolta con il ritorno di Ibra. Inzaghi era allucinante” (Di martedì 30 marzo 2021) Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, a 360° sul passato e sul presente rossonero con Carlo Pellegatti su 'YouTube' Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 marzo 2021) Antonio, ex centrocampista del, a 360° sul passato e sul presente rossonero con Carlo Pellegatti su 'YouTube'

Advertising

PianetaMilan : #Nocerino: '@acmilan, la svolta con il ritorno di @Ibra_official. #Inzaghi era allucinante' - #ACMilan #Milan… - milansette : Nocerino: 'Milan, la svolta è stato il ritorno di Ibra. Volevo finire la carriera in rossonero, ora spero di tornar… - MilanNewsit : Nocerino: 'Milan, la svolta è stato il ritorno di Ibra. Volevo finire la carriera in rossonero, ora spero di tornar… - LupinoIII : @falaferr @PIERPARDO Nessuna lezione solo fatti reali...?????? Basta cercate su internet, ti aiuto a non fare più figu… -