Nicolò Melli- buona la prima con i Dallas Mavericks

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 marzo 2021) Giunto solo cinque giorni fa dai Pelicans,bagna il suo esordio con la maglia deioffrendo una prestazione convincente nella vittoria contro Oklahoma.: nuova stella dei? Il lungo italiano si è reso protagonista di 6 punti con 3/4 da campo, a cui si aggiungono 3 rimbalzi e una palla rubata in undici minuti di impiego. Coach Carlisle è rimasto soddisfatto tanto da commentare: “Sono molto contento, ero solo dubbioso sul fatto che potesse tenere il campo sia nel ruolo da quattro che da cinque o tenere in difesa contro avversari di quèl tipo . Invece mi ha sorpreso per efficacia questa sera”. Il numero 44 deinon poteva sperare in un esordio migliore, dimostrando subito di voler mettere a frutto le sue potenzialità. ...