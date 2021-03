Nicolato: «Siamo ai quarti di finale degli Europei. Orgoglioso di questa Italia» (Di martedì 30 marzo 2021) Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Slovenia Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Slovenia. Le sue dichiarazioni. quarti DI finale degli Europei – «Siamo contenti di esserci arrivati. Ci giocheremo tutto come sempre. Estendo i complimenti allo staff che mi accompagnato in questi anni. Abbiamo vinto nove volte, pareggiato tre e perso una. Siamo usciti da un momento difficoltà con orgoglio, ottenendo risultati importanti. Sono veramente soddisfatto». ESPULSIONE MARCHIZZA – «Non parlo dell’espulsione. Dispiace per Marchizza, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Paolo, commissario tecnico dell’Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Slovenia Paolo, commissario tecnico dell’Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Slovenia. Le sue dichiarazioni.DI– «contenti di esserci arrivati. Ci giocheremo tutto come sempre. Estendo i complimenti allo staff che mi accompagnato in questi anni. Abbiamo vinto nove volte, pareggiato tre e perso una.usciti da un momento difficoltà con orgoglio, ottenendo risultati importanti. Sono veramente soddisfatto». ESPULSIONE MARCHIZZA – «Non parlo dell’espulsione. Dispiace per Marchizza, ...

