NFL – I prospetti del draft 2021 | Dazz Newsome

(Di martedì 30 marzo 2021) Durante i primi anni della sua carriera ha ricoperto parecchi ruoli, ma, una volta arrivato alla North Carolina,si è affermato come wide receiver. Il giocatore originario della Virginia ha decisamente lasciato il segno con i Tar Heels, squadra in cui ha militato per quattro stagioni prima di decidere di presentarsi aldella NFL. Chi ègioca, inizialmente, in posizione di cornerback. Durante il terzo anno di liceo, riceve la valutazione di tre stelle e le prime offerte da dei college, tra cui quella della Iowa State. Nell’ultimo anno, ricopre anche i ruoli di wide receiver, running back e safety e le proposte delle università si moltiplicano. Tra i college interessati a lui, c’è anche la Virginia ...

Già durante gli anni del liceo, Jamien Sherwood si è presentato alla nazione come un ottimo prospetto difensivo.