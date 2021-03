New York espande l’idoneità al vaccino (Di martedì 30 marzo 2021) . Da oggi, 30 marzo, i residenti dello Stato di New York sopra i 30 anni potranno beneficiare delle vaccinazioni anti-covid. Invece dal 6 aprile sarà possibile per gli over 16. Il governatore Andrew Cuomo ha affermato: “Oggi facciamo un passo monumentale nella lotta per sconfiggere il coronavirus”. New York Leggi su periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) . Da oggi, 30 marzo, i residenti dello Stato di Newsopra i 30 anni potranno beneficiare delle vaccinazioni anti-covid. Invece dal 6 aprile sarà possibile per gli over 16. Il governatore Andrew Cuomo ha affermato: “Oggi facciamo un passo monumentale nella lotta per sconfiggere il coronavirus”. New

riotta : Dal 30 marzo a New York tutti vaccinati dai 30 anni in su. Ripeto 'trenta' non 'ottanta'. - LaStampa : Covid, da domani New York vaccina i trentenni. Dal 6 aprile tocca agli over 16 - MediasetTgcom24 : New York, la marijuana a uso ricreativo diventa legale | Il governatore Cuomo: 'Troppi newyorkesi ingiustamente pen… - Billa42_ : New York espande l’idoneità al vaccino - Floflo492 : RT @riotta: Dal 30 marzo a New York tutti vaccinati dai 30 anni in su. Ripeto 'trenta' non 'ottanta'. -

Ultime Notizie dalla rete : New York Covid oggi nel mondo, superati i 550mila morti negli Usa. Slovenia: un nuovo lockdown E a New York si accelera da oggi tutti i newyorkesi di età pari o superiore a 30 anni potranno ricevere il vaccino, ha annunciato il governatore Andrew M. Cuomo . Poi dal 6 aprile entrerà in vigore ...

Vaccini, da oggi a New York somministrazioni a chi ha 30 anni. Dal 6 aprile via libera anche agli over 16

