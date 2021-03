Neve stranissima mai vista prima in Siberia

(Di martedì 30 marzo 2021) Trovate microplastiche in mezzo allain. L’allarme sui rischi ambientali unamai. Un team di scienziati russi ha analizzato campioni dida venti diverse regionine, comprese dai Monti Altai fino alla regione artica. I risultati preliminari confermano la presenza di fibre di plastica trasportate dalle correnti d’aria

