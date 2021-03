Nesuna era vaccinata | da metà mese sono 23 le religiose positive

(Di martedì 30 marzo 2021) Nessuna delle suore era. La Asl ha preso il caso in carico e sta tracciando le direttrici di contagio: potrebbero condurre ad una coop Focolaio in un convento, covid uccide quattro suore su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nesuna era

ilGiornale.it

polemica con i colleghi, ma è un'anomalia'. (GUARDA IL VIDEO) La beffa per 'Clarice' nasce, di fatto, il 7 settembre 2019 quando Giordano e Alice hanno rilevato la storica trattoria....polemica con i colleghi, ma è un'anomalia'. (GUARDA IL VIDEO) La beffa per 'Clarice' nasce, di fatto, il 7 settembre 2019 quando Giordano e Alice hanno rilevato la storica trattoria....Potrebbe essere Denise? - "Noi stiamo con i piedi per terra, non vogliamo dare nessuna certezza, anche perché Piera ne ha viste e passate tante in questi anni -ha precisato Sciarelli -. Le coincidenze ...A parte il Pd, nessuno sembra comunque realmente intenzionato ad affrontare ... che nelle piattaforme programmatiche sia del Conte 1° sia del Conte 2° era stata annunciata la volontà di affrontare una ...