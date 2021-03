Neco Williams esalta Klopp | “Mi ha aiutato tanto Migliora i giocatori Il suo segreto è…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 30 marzo 2021) 19 anni e una carriera che sta sbocciando anche grazie a Jurgen, giocatore del Liverpool, ha parlato a Premier League Productions come riporta il sito ufficiale Reds del proprio mister e dell'importanza di avere una guida come la sua, in grado di aiutarlo a crescere ere nel modo corretto.e il rapporto concaption id="attachment 1114431" align="alignnone" width="584"Liverpool (getty images)/caption"ha svolto un ruolo enorme nella mia carriera", ha raccontato. "Sono al Liverpool da quando avevo sei anni, ho fatto tutti i passaggi prima di arrivare al mio debutto per la prima squadra. Quel momento è stato ...