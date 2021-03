‘Ndrangheta, catturato il boss Francesco Pelle: era nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità (Di martedì 30 marzo 2021) E’ finita in Portogallo, nel letto di un reparto Covid di una clinica, la latitanza di Francesco Pelle, alias “Cicciu Pakistan”, boss della ‘Ndrangheta originario di San Luca e inserito, fino a ieri, nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità del ministero dell’Interno. Pelle, 44 anni, considerato uno dei massimi esponenti dell’omonima cosca, era irreperibile dal 2019 dopo l’ultima condanna definitiva, all’ergastolo, per omicidio e associazione mafiosa. (prosegue dopo la foto) ARTICOLO Quanto guadagna la ‘Ndrangheta con la droga Chi è Francesco Pelle, il latitante della ‘Ndrangheta arrestato in Portogallo Francesco Pelle, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 30 marzo 2021) E’ finita in Portogallo, nel letto di un reparto Covid di una clinica, la latitanza di, alias “Cicciu Pakistan”,dellaoriginario di San Luca e inserito, fino a ieri,deididel ministero dell’Interno., 44 anni, considerato uno dei massimi esponenti dell’omonima cosca, era irreperibile dal 2019 dopo l’ultima condanna definitiva, all’ergastolo, per omicidio e associazione mafiosa. (prosegue dopo la foto) ARTICOLO Quanto guadagna lacon la droga Chi è, il latitante dellaarrestato in Portogallo, ...

