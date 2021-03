Nazionale, rinnovo Mancini: i dettagli dell’offerta della FIGC (Di martedì 30 marzo 2021) La Nazionale torna in campo domani sera contro la Lituania. Nel frattempo la FIGC prova a blindare il CT Roberto Mancini: i dettagli La Nazionale torna in campo domani sera contro la Lituania nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Nel frattempo la FIGC prova a blindare il CT Roberto Mancini. Come riferito da Repubblica, l’obiettivo è blindare Mancini con un contratto fino al 2026 che prevederà anche un aumento di ingaggio: da 2 a 3 milioni di euro netti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Latorna in campo domani sera contro la Lituania. Nel frattempo laprova a blindare il CT Roberto: iLatorna in campo domani sera contro la Lituania nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Nel frattempo laprova a blindare il CT Roberto. Come riferito da Repubblica, l’obiettivo è blindarecon un contratto fino al 2026 che prevederà anche un aumento di ingaggio: da 2 a 3 milioni di euro netti. Leggi su Calcionews24.com

