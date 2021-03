Natalina | a 108 anni la persona più anziana vaccinata in Italia Nonna dell' attrice Sofia Milos

Advertising

Natalina ha quindi 108 anni, ha sempre vissuto in Basilicata, ha avuto sette figli, ne sono ancora in vita quattro, una dei quali, Egidia, vive con lei. Stamani, alla loro porta ha bussato un'équipe... A somministrarle la dose di vaccino Pfizer è stata l'infermiera dell'Asp Basilicata, Giusi Mascolo, assistita dal... Il vaccino a nonna Natalina ha così fatto felice i suoi bisnipoti e i suoi nipoti, tra i quali anche Sofia Milos, nota attrice a stelle e strisce, famosa anche per aver partecipato a serie come Csi Mi...